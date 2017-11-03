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    Аваков уверен, что оригинала видео "с рюкзаками" не существует - СМИ

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (76)

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    По информации источников в МВД, СБУшники, когда видео всплыло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Служба безопасности уничтожила оригинал видео скрытой съемки из кабинета экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, которое фигурирует в деле "рюкзаков Авакова", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в МВД.

    Проверка рюкзака Авакова
    Иван Вадов/Facebook
    Проверка на прочность. В сети показали "качество" рюкзаков Авакова

    По информации приближенного к Авакову источника, министр уверен, что "дело рюкзаков" развалится в суде, так как подозрение в основном базируется на смонтированном видео.

    "А оригинала не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали", — сообщили у министра МВД.

    "А без первоначального видео доказать, что на смонтированном видео правда, а что монтаж — невозможно", — добавил собеседник из окружения Авакова.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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    Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

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