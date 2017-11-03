В НАБУ пояснили, почему нельзя выполнить решение суда по сыну Авакова

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что НАБУ не может выполнить решение суда о мере пресечения для Александра Авакова, так как в МВД нет свободных электронных браслетов.

Об этом он сообщил сегодня в комментарии журналистам, передает LIGA.net.

"Мы не можем выполнить решение суда, потому что в МВД нет свободных браслетов. Рюкзаки есть, а браслетов нет", — сказал он.

3 ноября 2017 года стало известно, что Национальная полиция объявила тендер на закупку 500 электронных браслетов и оборудования к ним на 38 млн грн.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.