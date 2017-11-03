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    В НАБУ сообщили о реальной цене "рюкзаков" Авакова

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (78)

    (обновлено: )9910
    По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, реальная стоимость рюкзаков, которые закупило Министерство МВД, составляла 500 гривен.
    Артем Сытник. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что реальная цена рюкзаков, которые закупило Министерство МВД, была меньше, чем отмечалось в договоре, и их качество не соответствовало необходимым нормам.

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    Об этом он заявил во время заседания в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

    "Следствием установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Потому что они изготовлялись "кустарным" путем ", — сказал директор НАБУ.

    Он отметил, что закупленные рюкзаки не соответствовали необходимым нормам — были не влаго и не огнестойкие, не соответствовали указанной норме загруженности и не могли использоваться военными в дальнейшем.

    По его словам, детективы отследили, куда ушло более 14 миллионов гривен, полученных за рюкзаки для МВД, а также нашли место, где они изготовлялись.

    Он заявил, что сейчас НАБУ имеет много доказательств причастности к коррупционной схеме сына Арсена Авакова Александра и других чиновников министерства.

    "Кроме видеозаписи, где зафиксирована договоренность о поставках частной фирмой рюкзаков до объявления тендера, есть еще другие доказательства против указанных лиц, в том числе частного лица с фамилией на букву "А", — сказал Сытник.

    Антикоррупционер добавил, что детективы провели большое расследование, некоторые свидетельства удалось получить "совсем недавно" и уже имели все основания для проведения обысков и других следственных действий.

    Проверка рюкзака Авакова
    Иван Вадов/Facebook
    Проверка на прочность. В сети показали "качество" рюкзаков Авакова

    "Подозрения, которые составлены прокурорами и детективами, они составлены не по политическим мотивам, а обоснованные определенными доказательствами. Пусть суд решает, достаточно ли их для соответствующего приговора ", — подытожил Сытник.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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    Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

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