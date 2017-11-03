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    Ткачев: Аваков показал феодальное устройство Украины

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (73)

    (обновлено: )561121
    Глава МВД вполне мог бы заплатить залог за сына и не устраивать большого шума вокруг этого дела, но Аваков предпочел поиграть мускулами и показать силу, отмечает журналист Юрий Ткачев.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын АваковаАлександр

    Александр Аваков. Архивное фото
    Страна
    Не на того наехали. "Дело с рюкзачками" закончится ничем

    В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. В среду, 1 ноября, Соломенсккий райсуд Киева отпустил Авакова-младшего под личное обязательство. 

    Журналист, главный редактор издания "Таймер" (Одесса) Юрий Ткачев считает всю историю с сыном Авакова "очень прикольной".

    "Ну, то есть специально не придумал бы этот офигенчик, когда вся полицейская конница и вся полицейская рать бросается отбивать СЫНА министра у одного из правоохранительных органов страны. И что самое интересное, что отбивает", – написал журналист на своей странице в Facebook.

    К слову, совершенно даже не важно, виновен Аваков-младший или нет, считает Ткачев. 

    "Даже если он НЕВИНОВЕН (что маловероятно), и если наезд НАБУ действительно был актом политического давления на Авакова (а вот это наверняка), то действия Авакова и его подчинённых в связи с этим арестом это, конечно, совершенно прекрасная иллюстрация чисто феодального характера устройства нашего государства", – отметил журналист.

    А самое интересное тут то, что цена вопроса (размер залога) в общем-то состояла в 5 миллионах гривен, добавил он. 

    "Это треть профита от одной только сделки с рюкзаками, и я никогда не поверю, что у Авакова не было 200 килобаксов на выкуп сыночки из СИЗО без всякого кипеша и строго в рамках закона. Но он предпочёл устроить цирк с конями и провести акт принудительной уринотерапии по отношению к украинскому государству как таковому", – сообщает Ткачев.

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    Что это, задается вопросом журналист. 

    "Тупая селюцкая жадность? Или вопрос принципа: Аваков счёл себя чисто по-феодальному оскорблённым тем фактом, что его неприкосновенность поставили под сомнение какие-то шлимазлы из НАБУ? В любом случае, это прекрасно. Жаль только, что от всего этого безумия меня не отделяет хорошо охраняемая граница", – подытожил Ткачев.

    Facebook Юрия Ткачева
    Комментарий Юрия Ткачева
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