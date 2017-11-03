Киевлянам нужно готовиться к частым проверкам полиции – советник Авакова

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В столице и области увеличилось количество полицейских, причем не только на улицах, но и в аэропортах, вокзалах, на въездах-выездах, а также в местах массового пребывания людей. Кроме нарядов полиции, несут службу и мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи, оперативники.

Такое решение было принято на фоне осуществления на территории Киевской области ряда тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки.

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Как будет происходить усиленное патрулирование рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Гражданам нужно быть готовыми к тому, что чаще, чем вне режима, будут проходить проверки документов, личных вещей полицией. Особенно это касается граждан, которые передвигаются на личном транспорте. (…) Если поведение гражданина или личность вызывают дополнительные вопросы у полицейского, не говоря уже о том, что у гражданина в авто нашли вещи, которые могут квалифицироваться, как оружие, то такой гражданин будет проверяться дополнительно. Закон Украины дает широкий спектр мероприятий, которые могу быть применены к гражданину – это может быть и проверка документов, и поверхностный осмотр вещей, и по согласию – дополнительный. Вплоть до использования физической силы и огнестрельного оружия", — отметил Иван Варченко.

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Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.