В Украине объявили охоту на добровольцев АТО?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как ни странно, но все жертвы терактов и покушений, так или иначе отметились в АТО, где с оружием в руках воевали с агрессором и не пропускали захватчика в Европу. Но об этой части биографии вчерашних защитников, а сегодняшних жертв покушений никто не вспоминает. А параллель четко прослеживается.

Только в этом году, по странному стечению обстоятельств, особенно активизировались "диверсионные группы" спецслужб РФ, которые направо и налево убивают или покушаются на граждан Украины. Но жертвами, как правило, становятся вчерашние участники АТО.

Последняя жертва теракта Амина Окуева с началом войны на Донбассе в 2014-м в составе батальона милиции особого назначения Киев-2 участвовала в обороне Дебальцево. По военному билету она — фельдшер, но закончила курсы снайпинга. Она же помогала в создании Международного миротворческого батальона имени Дудаева, в котором служила пресс-офицером. Этот же батальон возглавил ее муж Адам Осмаев после гибели в бою первого командира, не прослужив там и трех месяцев и получив званием майор, хотя от военной службы был далек. Более того, накануне только вышел из Одесского СИЗО. При том, что в батальоне им. Дудаева должность командира могли занять профессиональные люди, знающие воинское дело. Но нет. Это место отдают Осмаеву, специалисту по самодельным взрывным устройствам. Опять же, известно только то, что первый командир батальона Иса Мунаев погиб в бою, но при каких обстоятельствах и действительно ли от вражеской пули, никто не знает.

Прошло время и 1 июня этого года киллер под видом французского журналиста договаривается о встрече и Осмаевым и Акуевой и пытается их убить в машине. Акуева его обезвреживает. Киллер задержан. Он уверяет, что убивать не собирался. Что никто его не нанимал, он собирал материалы для книги о чеченских добровольцах. Что это Осмаев дал ему в руки пистолет и он случайно выстрелил, так как он был заряжен.

А 8 сентября этого года на Бессарабской площади в Киеве в собственной машине был взорван еще один чеченских разведчик из батальона Дудаева, а по совместительству волонтера Тимур Махаури (настоящее имя — Али Тимаев).

"Тимур был задержан (2012 года — ред.) турецкими властями по подозрению в убийстве пяти чеченцев, которые прятались в этой стране от российского правосудия. Турецкая власть и пресса тогда обвиняли его в работе на Кремль, а турецкие медиа со ссылкой на прокурора Ахмета Демирхюйюка сообщали, что Махаури причастен к ликвидации самого Шамиля Басаева", — написал советник министра МВД Антон Геращенко.

В Грузии Махаури хорошо известен как участник событий в ущелье Лопота, где в сентябре 2012 года грузинский спецназ уничтожил группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан. Но о героических подвигах погибшего в АТО, история умалчивает. А январе этого года его задержали в Киеве с незарегистрированным оружием, но приговорили к условному сроку. И вообще, говорят, что после АТО он в Киеве руководил одно из этнических группировок. Осмаев не мог не знать Махаури и, кто знает, какие дела их связывали.

В зоне АТО происходили разные нехорошие вещи со стороны бойцов добробатов, в рядах которых затесалось немало уголовников. Достаточно вспомнить печально известный батальон "Торнадо", "Айдар" и другие. А так же похищения людей, вымогательство, грабежи, отжим бизнеса, угоны автомобилей и убийства мирных жителей. Всего даже не перечислить.

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Даже нардеп Игорь Мосийчук, который утверждает, что это на его персону было совершено покушение возле телеканала "Экспрессо", где неизвестные взорвали мопед со взрывчаткой, и тот сразу после выхода из колонии поехал в АТО. Летом 2014 года был замечен в мародерстве в Мариуполе — вместе с батальоном "Азов", где он числился пресс-секретарем, он «чистил» офис на рынке "Азовский". Но многое осталось за кадром.

Понятное дело, что сегодня копать и разбираться с подвигами погибших и раненых в зоне АТО правоохранители не будут. Они не потянут этот груз. Потому что раскопать это болото не так то и просто, а капнув, главное не нарваться на мину. Скажем так, что до сих пор не расследовано ни одно дело по контрабанде оружия из зоны АТО, не накрыт ни один наркотрафик, а при этом, оборот контрабанды только растет. Все что твориться в и творилось в зоне АТО, темный лес, но правда может стоить жизни.