Кадыров прокомментировал убийство Окуевой

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. За убийством под Киевом Амины Окуевой, супруги выходца из Чечни Адама Осмаева, стоят украинские спецслужбы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По данным МВД Украины, в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. В Украине заявляли, что в убийстве Окуевой "просматривается "чеченский след".

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"Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову (до принятия ислама Амина Окуева была Натальей Никифоровой — Ред.) безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, "украинские спецслужбы решили пристрелить не двух, а трёх зайцев — избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах".

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Ранее сообщалось, что родственники убитой Окуевой похоронили ее без публичного прощания.