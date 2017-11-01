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    Кадыров прокомментировал убийство Окуевой

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (35)

    (обновлено: )1498240
    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, не надо искать "медвежий след, когда медведь стоит перед тобой". Он добавил, что Окуеву "безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. За убийством под Киевом Амины Окуевой, супруги выходца из Чечни Адама Осмаева, стоят украинские спецслужбы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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    По данным МВД Украины, в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. В Украине заявляли, что в убийстве Окуевой "просматривается "чеченский след".

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    "Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову (до принятия ислама Амина Окуева была Натальей Никифоровой — Ред.) безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", — написал Кадыров в Telegram.

    По его словам, "украинские спецслужбы решили пристрелить не двух, а трёх зайцев — избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах".

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    Ранее сообщалось, что родственники убитой Окуевой похоронили ее без публичного прощания.

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