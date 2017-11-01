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    Появились первые результаты экспертизы по делу об убийстве Окуевой

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (32)

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    Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил, что следствие уже отработало территорию, свидетелей, камеры наблюдения, также исследованы гильзы и другие вещественные доказательства.
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Нападение на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершили люди, которые имеют большой опыт и специальную подготовку, заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

    Амина Окуева
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    Соцсети об убийстве Окуевой: поверить невозможно

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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    По словам областного прокурора, следствие уже отработало территорию, свидетелей, камеры наблюдения, исследованы гильзы и другие вещественные доказательства.

    "Пока еще продолжаются экспертизы, однако с уверенностью можно сказать, что в Окуеву попало 5 пуль в различные части тела. Та, которая попала в голову, — оказалась смертельной", — заявил Чибисов в комментарии телеканалу "112 Украина".

    Точное количество совершенных выстрелов будет известно после экспертизы отработанных гильз, однако прокурор отметил, что всего выстрелов было более 15.

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    Чибисов сообщил, что правоохранители определили, каким путем отступали злоумышленники, продолжается план перехвата, к которому задействованы "разные подразделения и силы".

    Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего, представившегося французским журналистом.

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