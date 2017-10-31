Соцсети об убийстве Окуевой: поверить невозможно

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Что не день — теракт в столице и ее окрестностях. В понедельник, 30 октября, под Киевом на железнодорожном переезде из кустов из автоматического оружия обстреляли автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. По словам нардепа Антона Геращенко, преступников вероятно, было двое.

Это уже не первое покушение на жизнь супругов. Тогда, в начале июня, в центре Киеве из пистолета был тяжело ранен Осмаев. Так кто же стоит за этими покушениями? Ответы на эти и другие вопросы усердно ищут даже в соцсетях: "Окуева часто говорила в последнее время, что сейчас в тылу порой бывает куда опаснее, чем на фронте. Она знала то, о чем говорила…"; "Убитая вчера украинка Анастасия Никифорова, которая была известна в патриотических кругах под именем Амина Окуева, не имела к Чечне никакого отношения". "Что еще должно произойти что бы наше общество поверило, что война идет полным ходом, по всем направлениям", — пишут украинцы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook