Комментарий Нацполиции: Окуева и Осмаев сами отказались от охраны

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник около 20.30 на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха, недалеко от Киева, неизвестные из автомата обстреляли автомобиль, в котором находились активистка Евромайдана и боец батальона "Киев-2" Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Женщина от ранения в голову погибла, мужчина с ранением ноги госпитализирован.

Полиция Киевской области квалифицирует смерть Амины Окуевой как умышленное убийство. Ночью на месте преступления прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил, что у следствия — несколько главных версий. После нападения полиция объявила в Киевской области и смежных областях план-перехват "Сирена".

Насколько продвинулось расследование резонансного убийства по "горячим следам" в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є вже інформація, скільки нападників було? ЗМІ повідомляли, що нібито їх було двоє.

— Така інформація в нас є, вона відпрацьовується як робоча версія. Наразі сказати щось однозначно не можна. Слідчі працюють над цим питанням.

Які версії слідчі розглядаються на даний момент?

— Версії розглядаються різні. Скажімо так, розглядається низка версій. Наразі ми не можемо розголошувати цю інформацію. Можу сказати лише, що в цю ніч на місці чергували слідчі, з поновленням світлої доби криміналісти далі продовжують роботу, збирають з місця події речові докази, вилучають їх для відправлення на експертизу.

Чи розглядається все ж таки можливий зв'язок з замахом на Ігоря Мосійчука та з вибухом на Бессарабці?

— Розглядається низка версій. Зокрема, будуть розглядатися і пов’язані, і ті версії, які пов’язані з попереднім інцидентом, який був з Аміною. Говорити зараз щось конкретно, поки що слідство такої інформації не дає. Як Ви знаєте, кримінальне провадження відкрито за статтею 115, частиною 2, пункт 11, це — замовне вбивство.

Можете підтвердити або спростувати інформацію, що нібито Осмаєв та Окуєва відмовилися від державної охорони?

— Так, після першого інциденту слідчим була винесена постанова про надання Нацполіцією їм державної охорони. Утім, після закінчення того терміну, на який ця державна охорона виділялася, вони відмовилися від продовження.

Коли саме вони відмовилися?

— Це було кілька місяців після першого інциденту. Не можу зараз точно згадати. Перший інцидент був влітку. От кілька місяців потому вони відмовилися. Не пам’ятаю точно, тому боюся помилитися. Два чи три місяці потому.

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Сам Осмаєв зараз в якому стані? Чи приставлена до нього охорона?

— Так, до Осмаєва приставлена охорона. Вчора його прооперували лікарі, його життю за попередніми висновками медиків нічого не загрожувало. Який стан справ зараз, прошу адресувати це питання до лікарів.

Чи сам Осмаєв говорив слідчим, що нещодавно йому погрожували? Тому що на своїй сторінці в Facebook буквально два дні тому його на фото позначив один з його друзів, там вони були разом з Аміною, і був підпис, що готові зустрічати кілерів.

— Те, що Осмаєв говорив слідчим, це є таємниця слідства. Якщо слідство буде вважати за потрібне, по мірі цього будемо надавати суспільству інформацію. Інформації про погрози слідство мені наразі не надавало.

Чи дав результати план перехоплення "Сирена"?

— План перехоплення «Сирена» досі триває, він не знятий, як і триває пошук зловмисників.

Чи є все ж таки підозрювані? Встановлені їх особи?

— Коли вони будуть встановлені, коли ми їх спіймаємо, ми вам обов’язково про це скажемо. Коли слідство дасть інформацію, ми вам її озвучимо.

Стоит отметить, что по факту убийства пресс-секретаря батальона им. Джохара Дудаева Амины Окуевой под Киевом правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное. Об этом в эфире рассказал пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович. Он также сообщил, что состояние Адама Осмаева — удовлетворительное, он находится в одном из военных госпиталей столицы.