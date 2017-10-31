Попали 10 пуль. Появилось первое фото расстрелянного авто Окуевой

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В сети появилось первая фотография автомобиля, в котором убийцы расстреляли добровольца АТО Амину Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский.

"Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК (автомат Калашникова — ред.)", — говорится в подписи к фото.

Скриншот сообщения

Судя по снимку, автомобиль попали не менее 10 пуль.

Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.