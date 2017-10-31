наверх
31.10.201710:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Попали 10 пуль. Появилось первое фото расстрелянного авто Окуевой

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (23)

    (обновлено: )4501
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Ротан Крымский в Facebook

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В сети появилось первая фотография автомобиля, в котором убийцы расстреляли добровольца АТО Амину Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский.

    "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК (автомат Калашникова — ред.)", — говорится в подписи к фото.

    Скриншот сообщения

    Судя по снимку, автомобиль попали не менее 10 пуль.

    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Расстрел Окуевой: подробности убийства, версии

    Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

    Смотрите также: Появились первые фото с места убийства Амины Окуевой

    В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
      Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
      Саакашвили на митинге около Верховной Рады
      Протесты под Радой и блокирование Roshen
      Последствия непогоды в Днепропетровской области
      Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
      Мосийчук. Видео
      Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука