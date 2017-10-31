Гройсман прокомментировал убийство Окуевой

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал погибшего пресс-секретаря батальона им. Джохара Дудаева Амину Окуеву настоящим патриотом Украины. Об этом Гройсман написал в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"Находясь с официальным визитом в Канаде, получил трагическое известие о гибели Амины Окуевой. Трудно подбирать слова, когда гибнут люди. В сердце — только печаль и скорбь. Вечная память настоящему патриоту Украины!"- написал премьер-министр.

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Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.