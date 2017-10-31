В сети выложили новое видео с места расстрела Окуевой

Ранее член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.