Расстрел Окуевой: подробности убийства, версии

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В понедельник вечером, 30 октября, около 20.30 под Киевом у поселка Глеваха на железнодорожном переезде из кустов был обстрелян из автоматического оружия автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита.

В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".

На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины.

Facebook Володимир Медушівський На месте гибели Амины Окуевой под Киевом

По словам Осмаева, они с женой возвращались домой. После того как автомобиль переехал железнодорожный переезд, началась стрельба. В автомобиле их было двое, за рулем — Осмаев.

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"Ей попало в голову, я сколько мог проехал… в двигатель тоже попали, машина остановилась. Я ей пытался оказать первую помощь. Но ей в голову попали", — рассказал он.

Осмаев также считает, что покушение на него и Окуеву и взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого пострадал нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук — "звенья одной цепи".

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов уточнил, что по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, выпустили несколько пуль.

"Оперативными работниками и следователями ведется осмотр прилегающей территории, чтобы найти средства фиксации. Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля", — заявил прокурор. Он также добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. В СМИ также появились данные, что нападавших было двое.

"Прорабатываются все возможные доказательства, в том числе технические средства для фиксации обнаружения, работает группа специалистов. Сейчас есть важные обстоятельства, которые зафиксированы, надеемся, в дальнейшем будут устанавливаться. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это еще не все обрабатывается", — констатировал он.

УНИАН Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия

По его словам, прокуратура региона уже имеет несколько главных версий убийства.

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что Осмаев и Окуева отказались от государственной охраны после совершенного на них 1 июня покушения.

"После того, как истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента", — рассказал Тракало. Причины отказа супругов от охраны неизвестны.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "заказное умышленное убийство". "Мы останавливаем транспортные средства в поисках злоумышленников, которые могли осуществить этот расстрел", — сообщил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

На вопрос прокомментировать данные местных жителей о двух злоумышленниках, причастных к стрельбе, он ответил, что вся информация собирается, но не разглашается, как и данные об оружии, так как идет расследование.

Реакция

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов обвинил в убийстве Амину Окуевой Россию и заявил, что это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

"Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны", — сказал Турчинов, подчеркнув, что убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

"Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что безнаказанность и произвол, с которой враг расстреливает украинцев в украинской столице, вызывает ярость.

"Честно, убийство Амины просто прибило и выбило из равновесия… Последний раз мы переписывались месяц назад, госпожа Амина готовила свой фотопроект и предлагала принять в нем участие. Я попросила ее понять мой отказ, потому что психологически не могла и не имела права играть добрую фею в этом проекте, потому что никакого волшебства в вопросе заложников уже год как нет…, потому что освобождение заблокировано. Мы договорились обязательно встретиться и подумать об активизации наших усилий в борьбе с оккупантом…" — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

"Цель врага — запугать и расправиться, заставить жить в вечном страхе — очевидна. Безнаказанность и произвол, с которой враг расстреливает украинцев в украинской столице, вызывает ярость. Амина, Вечная Память…, извини, что не уберегли", — добавила первый вице-спикер.

Геращенко также затронула вопрос профессионализма сецслужб Украины.

Покушение

Напомним, что 1 июня текущего года на Окуеву и Осмаева, который обвинялся в подготовке покушения на президенте РФ Владимира Путина, было совершено покушение в центре столицы. Тогда сообщалось, что Осмаев с супругой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего.

Раненые были госпитализированы. На месте происшествия правоохранители вскоре нашли паспорт гражданина Украины на имя Алексндра Дакара, принадлежащий предполагаемому киллеру.

В МВД Украины тогда высказали предположение, что к покушению на Осмаева и Окуеву причастна Россия.