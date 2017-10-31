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    Расстрел Окуевой: подробности убийства, версии

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (23)

    (обновлено: )44501
    В столице едва ли не каждую неделю происходят заказные убийства. Под Киевом была убита чеченский доброволец Амина Окуева — неизвестные обстреляли авто, в котором она находилась с супругом Адамом Осмаевым. Все подробности инцидента — в обзоре.
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Депутат Егор Соболев о последних событиях под Верховной Радой и Амине Окуевой. Видео
    LandNews/Youtube
    Экскурсия по ночному "городку" под Радой. Нардеп о протестах и Окуевой

    В понедельник вечером, 30 октября, около 20.30 под Киевом у поселка Глеваха на железнодорожном переезде из кустов был обстрелян из автоматического оружия автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. 

    В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".

    На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины. 

    Facebook Володимир Медушівський
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом

    По словам Осмаева, они с женой возвращались домой. После того как автомобиль переехал железнодорожный переезд, началась стрельба. В автомобиле их было двое, за рулем — Осмаев.

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    "Ей попало в голову, я сколько мог проехал… в двигатель тоже попали, машина остановилась. Я ей пытался оказать первую помощь. Но ей в голову попали", — рассказал он. 

    Осмаев также считает, что покушение на него и Окуеву и взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого пострадал нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук — "звенья одной цепи".

    Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов уточнил, что по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, выпустили несколько пуль.

    Комментарий Адама Осмаева по поводу покушения. Видео
    Канал на Youtube LB.ua
    Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    "Оперативными работниками и следователями ведется осмотр прилегающей территории, чтобы найти средства фиксации. Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля", — заявил прокурор. Он также добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. В СМИ также появились данные, что нападавших было двое.

    "Прорабатываются все возможные доказательства, в том числе технические средства для фиксации обнаружения, работает группа специалистов. Сейчас есть важные обстоятельства, которые зафиксированы, надеемся, в дальнейшем будут устанавливаться. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это еще не все обрабатывается", — констатировал он.

    УНИАН
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия

    По его словам, прокуратура региона уже имеет несколько главных версий убийства.

    На месте убийства Амины Окуевой. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    Расстрел автомобиля Окуевой и Осмаевой. Кадры с места ЧП

    Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что Осмаев и Окуева отказались от государственной охраны после совершенного на них 1 июня покушения.

    "После того, как истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента", — рассказал Тракало. Причины отказа супругов от охраны неизвестны.

    По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "заказное умышленное убийство". "Мы останавливаем транспортные средства в поисках злоумышленников, которые могли осуществить этот расстрел", — сообщил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

    На вопрос прокомментировать данные местных жителей о двух злоумышленниках, причастных к стрельбе, он ответил, что вся информация собирается, но не разглашается, как и данные об оружии, так как идет расследование.

    Реакция

    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    strana.ua
    Появились первые фото с места убийства Амины Окуевой

    Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов обвинил в убийстве Амину Окуевой Россию и заявил, что это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

    "Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны", — сказал Турчинов, подчеркнув, что убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

    "Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что безнаказанность и произвол, с которой враг расстреливает украинцев в украинской столице, вызывает ярость.

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    "Честно, убийство Амины просто прибило и выбило из равновесия… Последний раз мы переписывались месяц назад, госпожа Амина готовила свой фотопроект и предлагала принять в нем участие. Я попросила ее понять мой отказ, потому что психологически не могла и не имела права играть добрую фею в этом проекте, потому что никакого волшебства в вопросе заложников уже год как нет…, потому что освобождение заблокировано. Мы договорились обязательно встретиться и подумать об активизации наших усилий в борьбе с оккупантом…" — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    "Цель врага — запугать и расправиться, заставить жить в вечном страхе — очевидна. Безнаказанность и произвол, с которой враг расстреливает украинцев в украинской столице, вызывает ярость. Амина, Вечная Память…, извини, что не уберегли", — добавила первый вице-спикер.

    Геращенко также затронула вопрос профессионализма сецслужб Украины.

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    Напомним, что 1 июня текущего года на Окуеву и Осмаева, который обвинялся в подготовке покушения на президенте РФ Владимира Путина, было совершено покушение в центре столицы. Тогда сообщалось, что Осмаев с супругой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. 

    Раненые были госпитализированы. На месте происшествия правоохранители вскоре нашли паспорт гражданина Украины на имя Алексндра Дакара, принадлежащий предполагаемому киллеру. 

    В МВД Украины тогда высказали предположение, что к покушению на Осмаева и Окуеву причастна Россия. 

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