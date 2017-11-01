Убитую под Киевом Окуеву похоронили в неизвестном месте

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Родственники убитой под Киевом экс-бойца добровольческого батальона "Киев-2" Амины Окуевой решили похоронить ее без публичного прощания, сообщает Громадське.

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Смотрите также: Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

Ранее Муфтий Саид Исмагилов анонсировал, что с Окуевой должны были прощаться во вторник, 31 октября, на территории мечети Исламского культурного центра. Однако, как выяснили СМИ, мать погибшей не захотела, чтобы это было публичное прощание.

Муж Окуевой Адам Осмаев сообщил, что ее уже похоронили в другом месте.

Кроме того, как сообщает Громадське, Окуева задолго до первого покушения в июне этого года, написала завещание, в котором указала, где хочет быть похоронена.

Читайте также: Новые версии покушения на Мосийчука: от Васи Ж. до друзей сына Авакова

Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего, представившегося французским журналистом.