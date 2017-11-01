Следственная комиссия ВР помешает расследованию убийства Окуевой – эксперт

КИЕВ, 1 ноя — РАИ Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил о том, что в убийстве Амины Окуевой и в покушении на него – один и тот же исполнитель. Депутат требует от ВР создания временной следственной комиссии, которая будет расследовать эти дела.

Чем смогут помочь депутаты в этом деле, рассказал эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

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"Это та ситуация, когда создание временной следственной комиссии, скорее, может повредить расследованию, чем сделать его реально эффективным. Когда создается временная следственная комиссия? Если мы посмотрим в США, это, действительно, очень эффективный способ выяснения тех или иных обстоятельств в условиях, когда есть полностью данные, которые свидетельствуют, что исполнительная ветвь власти, правоохранительная система злоупотребляет имеющимся полномочиями. У нас все-таки деятельность временных следственных комиссий не такая эффективная уже традиционно и, в принципе, какие основания? Пока говорить о том, что правоохранительная система что-то скрывает, или какие-то есть злоупотребления, связанные с расследованиями этих дел, нельзя. И поэтому, мне кажется, это такая заявление, в котором больше можем говорить об информационном поводе Мосийчука", — считает эксперт.

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего, представившегося французским журналистом.