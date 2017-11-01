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    Именем убитой Окуевой назовут закон о защите свидетелей - нардеп

    (обновлено: )4002
    Закон о защите свидетелей, который будет представлен в ноябре, будет носить имя Амины Окуевой, сообщил советник главы МВД Украины, депутат парламента от фракции коалиции "Народного фронта" Антон Геращенко.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Правый сектор. Киев/Facebook

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины, депутат парламента от фракции коалиции "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что именем Амины Окуевой, которая погибла в понедельник под Киевом в результате обстрела автомобиля, назовут закон о защите свидетелей.

    "Памятью Амины Окуевой будет также то, что Верховная Рада должна ещё в этом году принять закон о создании Национальной службы по государственной защите участников уголовного производства, разработанный группой экспертов под моим руководством… Закон о защите свидетелей, который будет презентован в ноябре, будет носить имя Амины Окуевой", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

    Смотрите также: Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    Ранее сообщалось, что родственники убитой Окуевой похоронили ее без публичного прощания.

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