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    Политика

    Суд просят арестовать имущество сына Авакова

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (67)

    (обновлено: )4220
    САП также собирается направить в суд ходатайство об аресте имущества других двух подозреваемых в так называемом "деле рюкзаков" - бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Turboseo Владимира Литвина.
    Александр Аваков
    bagnet.org

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Соломенский райсуд ходатайство об аресте имущества подозреваемого в растрате государственных средств сына министра внутренних дел Александра Авакова. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Суд по делу Александра Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На имущество частного лица уже наложен предварительный арест в порядке ч. 9 ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас направлено в суд ходатайство об аресте имущества", — отметил собеседник агентства.

    Также САП собирается направить в суд ходатайство об аресте имущества других двух подозреваемых в так называемом "деле рюкзаков" — бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Turboseo Владимира Литвина.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. В среду, 1 ноября, Соломенсккий райсуд Киева отпустил Авакова-младшего под личное обязательство

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    Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

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