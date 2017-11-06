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    Аналитика и комментарии

    "И до тебя добрались!". Зорян Шкиряк попал под раздачу в Киеве

    (обновлено: )39450
    В Киеве возле здания Высшего специализированного суда Киева митингующие устроили потасовку с советником главы МВД Зоряном Шкиряком. Кто из народных избранников был бит разгневанной толпой – в обзоре РИА Новости Украина.
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    obozrevatel.com

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Сергей Самарский
    sed-rada.gov.ua
    Попал под раздачу? В Украине уже убивают депутатов

    Шкиряк и "жители вольера"

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк попал под горячую руку разгневанных митингующих под зданием Высшего специализированного суда Киева, где 6 ноября рассматривалось дело бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого суд низшей инстанции приговорил к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

    Советник министра у входа в здание суда окружила толпа примерно из сотни человек. После этого его принялись бить, выкрикивая с нецензурной лексикой: "Наконец, мы до тебя добрались!". Видео инцидента доступно здесь

    obozrevatel.com
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка

    Шкиряк после нападения митингующих заявил, что с ним все хорошо, его он "живее всех живых".

    "Друзья, все Ок! Какое избиения, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Живее всех живых… Ну потрепались немного, с кем не бывает", — заявил Шкиряк.

    Митингующие у Рады напали на нардепа Барну. Видео
    Канал Роман Кравець на Youtube
    Митингующие у Рады напали на нардепа Барну

    Он также решил, что на выходе из суда на него накинулись "жители вольера на Грушевского" (палаточного городка у здания Верховной Рады – ред.). Шкиряк сравнил напавших на него митингующих "с шакалами, которые сбиваются в стаю". 

    Он также отметил, что относится к произошедшему инциденту "спокойно и с пониманием". Советник сообщил, что не намерен обращаться в полицию из-за случившего инцидента.

    Барна, Мамчур и Гончаренко

    Нардеп Олег Барна (фракция "Блок Петра Порошенко") попал под раздачу протестующих под Верховной Радой. 17 октября он пытался покинуть вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на депутата с криками: "Иди работай", "На работу". Нардеп пытался вырваться из окружения и направлялся в сторону гостиницы "Киев", однако митингующие устроили ему "коридор позора": толкали и плевали на него. В конфликт вмешалась полиция, сотрудники которой и вывели Барну из толпы.

    В этот же день на улице Садовой, у центрального выхода из комитетов от активистов досталось и нардепу (БПП) Юлию Мамчуру. Разгневанные митингующие дергали его за костюм и оскорбляли.

    Под горячую руку протестующих попался в ходе протестов коллега Мамчура и Барны по фракции Алексей Гончаренко. Нардеп пытался пройти к зданию Рады через толпу участников митинга на Грушевского, когда в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.

    К слову, Гончаренко не первый раз попадает в конлфикты, как в стенах Рады, так и за ее пределами. Нардепа не единожды избивали в его родной Одессе, а в марте 2014 года Гончаренко атаковали в Симферополе.

    Береза

    Народному депутату фракции "Народный фронт", который также является президентом СК "Днепр-1", Юрию Березе досталось не так давно от ультрас футбольного клуба "Днепр". Фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа.

    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами "Днепр" и "Днепр-1"

    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге. Видео
    Канал Saakashvili Mikheil на Youtube
    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге
    В ответ Береза заявил, что на украинские стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов.

    Шуфрич

    В 2014 году в Одессе активисты "Правого сектора", "Самообороны", Автомайдана и Евромайдана в Одессе избили народного депутата "Оппоблока" Нестора Шуфрича. Шуфрич в Одессе проводил совещание с отделением партии "Оппозиционный блок", после чего должен был провести пресс-конференцию в бизнес-центре вблизи здания обладминистрации, куда активисты заранее подкатили мусорный бак. У облгосадминистрации завязалась перепалка, переросшая в драку. 

    Скриншот с видеролика на Youtube
    Избиение Нестора Шуфрича в Одессе

    Шуфрич с разбитым лицом пытался убежать от нападающих, но его несколько раз настигали и валили на землю. Охранники политика сделали несколько выстрелов в воздух, однако активисты не разбежались, а отобрали у них оружие и продолжили избивать политика. Позднее экс-регионала все же удалось вывести к проезжей части и увезти от толпы на микроавтобусе.

    Видео инцидента доступно здесь.

    Добкин

    В апреле 2014 года в рамках предвыборной кампании в президенты известный регионал Михаил Добкин влетел под раздачу в Луганске. Там он пытался в захваченное здание СБУ, однако его не пустила разгневанная толпа. 

    Люди отреагировали на появление кандидата нецензурными выкриками. Добкина забросали презервативами, куриными яйцами, пустыми бутылками, мусором и прогнали за территорию баррикад. Во время потасовки досталось и охранникам политика. Добкину удалось добежать до машины и уехать с места происшествия — напоследок в его авто разъяренная толпа выбила стекло.

    Читайте также: Нападения на депутатов. Никто не хочет получить по голове — Скорик

    В 2016 году на Добкина напал один из активистов в Апелляционном суде Киева, где рассматривалось дело бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш. Мужчина после словесной перепалки с Добкиным перешел к рукоприкладству.

    Черновол

    Не обошли активисты вниманием и одиозную народную избранницу "Народного фронта" Татьяну Черновол в Донбассе. В в марте 2017 года участники торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей забросали ее яйцами в ответ на требования прекратить блокаду.

    Facebook Виктории Мамотюк
    Татьяну Черновол забросали яйцами участники блокады

    В Ангелу Меркель бросили помидором. Видео
    Канал на Youtybe Ruptly TV
    Меркель забросали помидорами во время предвыборной речи
    Черновол после инцидента обвинила участников блокады в действиях в пользу России. 

    Видео инцидента доступно здесь.

    Пашинский

    В июле 2014 года народный депутат Сергей Пашинский (тогда еще депютат БЮТ) пострадал от рук протестующих под Верховной Радой против парламентских каникул. Мужчины в камуфляжной форме на выходе из комитетов Рады набросились на нардепа и перегородили ему путь к авто.

    Вести
    Пашинского избили под Верховной Радой

    Два помощника политика и около десяти милиционеров взяли Пашинского в "кольцо" и пытались вырваться из разъяренной толпы. Под крики "Иди на работу! Не дадим выехать!" Пашинскому зарядили в переносицу, сорвали очки и разодрали пиджак. Сам депутат все время улыбался и просил вернуть очки. Так как скрыться не удалось, он снял галстук, пиджак, и с растрепанными волосами вернулся в комитет.

    Видео потасовки можно посмотреть здесь.

    К слову, также огромной популярностью среди населения в конфликтах с народными избранниками пользуется зеленка. Под "лечение" зеленкой попадали нардепы Наталья Королевская, Евгений Мураев, нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков в бытность его депутатом "Батькивщины", Сергей Власенко и многие другие политики.

    NB
    В Харькове возле здания Апелляционного суда Арсена Авакова облили зеленкой

    По материалам открытых источников интернет

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