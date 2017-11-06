"И до тебя добрались!". Зорян Шкиряк попал под раздачу в Киеве

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
Шкиряк и "жители вольера"
Советник главы МВД Зорян Шкиряк попал под горячую руку разгневанных митингующих под зданием Высшего специализированного суда Киева, где 6 ноября рассматривалось дело бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого суд низшей инстанции приговорил к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.
Советник министра у входа в здание суда окружила толпа примерно из сотни человек. После этого его принялись бить, выкрикивая с нецензурной лексикой: "Наконец, мы до тебя добрались!". Видео инцидента доступно здесь.
Шкиряк после нападения митингующих заявил, что с ним все хорошо, его он "живее всех живых".
"Друзья, все Ок! Какое избиения, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Живее всех живых… Ну потрепались немного, с кем не бывает", — заявил Шкиряк.
Он также решил, что на выходе из суда на него накинулись "жители вольера на Грушевского" (палаточного городка у здания Верховной Рады – ред.). Шкиряк сравнил напавших на него митингующих "с шакалами, которые сбиваются в стаю".
Он также отметил, что относится к произошедшему инциденту "спокойно и с пониманием". Советник сообщил, что не намерен обращаться в полицию из-за случившего инцидента.
Барна, Мамчур и Гончаренко
Нардеп Олег Барна (фракция "Блок Петра Порошенко") попал под раздачу протестующих под Верховной Радой. 17 октября он пытался покинуть вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на депутата с криками: "Иди работай", "На работу". Нардеп пытался вырваться из окружения и направлялся в сторону гостиницы "Киев", однако митингующие устроили ему "коридор позора": толкали и плевали на него. В конфликт вмешалась полиция, сотрудники которой и вывели Барну из толпы.
В этот же день на улице Садовой, у центрального выхода из комитетов от активистов досталось и нардепу (БПП) Юлию Мамчуру. Разгневанные митингующие дергали его за костюм и оскорбляли.
Под горячую руку протестующих попался в ходе протестов коллега Мамчура и Барны по фракции Алексей Гончаренко. Нардеп пытался пройти к зданию Рады через толпу участников митинга на Грушевского, когда в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.
К слову, Гончаренко не первый раз попадает в конлфикты, как в стенах Рады, так и за ее пределами. Нардепа не единожды избивали в его родной Одессе, а в марте 2014 года Гончаренко атаковали в Симферополе.
Береза
Народному депутату фракции "Народный фронт", который также является президентом СК "Днепр-1", Юрию Березе досталось не так давно от ультрас футбольного клуба "Днепр". Фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа.
Шуфрич
В 2014 году в Одессе активисты "Правого сектора", "Самообороны", Автомайдана и Евромайдана в Одессе избили народного депутата "Оппоблока" Нестора Шуфрича. Шуфрич в Одессе проводил совещание с отделением партии "Оппозиционный блок", после чего должен был провести пресс-конференцию в бизнес-центре вблизи здания обладминистрации, куда активисты заранее подкатили мусорный бак. У облгосадминистрации завязалась перепалка, переросшая в драку.
Шуфрич с разбитым лицом пытался убежать от нападающих, но его несколько раз настигали и валили на землю. Охранники политика сделали несколько выстрелов в воздух, однако активисты не разбежались, а отобрали у них оружие и продолжили избивать политика. Позднее экс-регионала все же удалось вывести к проезжей части и увезти от толпы на микроавтобусе.
Видео инцидента доступно здесь.
Добкин
В апреле 2014 года в рамках предвыборной кампании в президенты известный регионал Михаил Добкин влетел под раздачу в Луганске. Там он пытался в захваченное здание СБУ, однако его не пустила разгневанная толпа.
Люди отреагировали на появление кандидата нецензурными выкриками. Добкина забросали презервативами, куриными яйцами, пустыми бутылками, мусором и прогнали за территорию баррикад. Во время потасовки досталось и охранникам политика. Добкину удалось добежать до машины и уехать с места происшествия — напоследок в его авто разъяренная толпа выбила стекло.
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В 2016 году на Добкина напал один из активистов в Апелляционном суде Киева, где рассматривалось дело бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш. Мужчина после словесной перепалки с Добкиным перешел к рукоприкладству.
Черновол
Не обошли активисты вниманием и одиозную народную избранницу "Народного фронта" Татьяну Черновол в Донбассе. В в марте 2017 года участники торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей забросали ее яйцами в ответ на требования прекратить блокаду.
Видео инцидента доступно здесь.
Пашинский
В июле 2014 года народный депутат Сергей Пашинский (тогда еще депютат БЮТ) пострадал от рук протестующих под Верховной Радой против парламентских каникул. Мужчины в камуфляжной форме на выходе из комитетов Рады набросились на нардепа и перегородили ему путь к авто.
Два помощника политика и около десяти милиционеров взяли Пашинского в "кольцо" и пытались вырваться из разъяренной толпы. Под крики "Иди на работу! Не дадим выехать!" Пашинскому зарядили в переносицу, сорвали очки и разодрали пиджак. Сам депутат все время улыбался и просил вернуть очки. Так как скрыться не удалось, он снял галстук, пиджак, и с растрепанными волосами вернулся в комитет.
Видео потасовки можно посмотреть здесь.
К слову, также огромной популярностью среди населения в конфликтах с народными избранниками пользуется зеленка. Под "лечение" зеленкой попадали нардепы Наталья Королевская, Евгений Мураев, нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков в бытность его депутатом "Батькивщины", Сергей Власенко и многие другие политики.
По материалам открытых источников интернет