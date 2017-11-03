Попал под раздачу? В Украине уже убивают депутатов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как сообщила полиция Луганской области, в 00:30 3 ноября возле дома № 1 МЖК "Мрия" города Северодонецка найден труп 53-летнего депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского с признаками насильственной смерти. Депутату проломили голову. Кто это сделал, неизвестно.

Подкараулили по дороге домой

По данным полиции 2 ноября в 21:35 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение от жены депутата городского совета Ирины Самарской о том, что в 18:05 она потеряла связь со своим мужем Сергеем Самарским. Женщина сообщила, что последний раз она разговаривала с мужем в 17.20, когда он шел домой.

Немедленно на поиски пропавшего был поднят личный состав полиции, спецподразделения и приданные силы. При обследовании прилегающей к месту жительства пропавшего территории у дома №1 МЖК "Мрия" было обнаружено тело Сергея Самарского с разбитой головой. По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Как подчеркнула пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, на первом месте версия — убийство связано с политической и общественной деятельностью Сергея Самарского. А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что наиболее вероятными версиями могут быть две: политическая деятельность и бизнес.

Погибший Сергей Самарский был советником городского головы Северодонецка, депутатом Северодонецкого горсовета от БПП, уполномоченным лицом по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Северодонецком городском совете, общественным деятелем. До избрания депутатом был владельцем ООО "Юридическая фирма "Фагот"" (сейчас она принадлежит жене Ирине Самарской).

В 2012 году был избран в Верховную Раду 7-го созыва по списку ВО "Батькивщина". На внеочередных выборах 2014 не прошел в парламент, как самовыдвиженцем. Но в 2015 году попал в горсовет по списку БПП.

За время депутатства Сергей Самарский внес на рассмотрение Северодонецкого горсовета проект решения о признании России агрессором и обращение к Президенту и Верховной Рады по вопросам национализации ЛЕО (Луганского энергетического объединения). Боролся с уличной торговлей. Занимался возвращением в городскую собственность телерадиокомпании "СТВ", которая несколько лет назад была незаконно продана.

Активно выступал против незаконных действий некоторых городских депутатов. В последних постах Самарский обвинял некоторых из них в срыве сессии горсовета и в том, что депутаты не могут принять важных для города решений.

Но при этом, он не слыл бедным человеком. Журналисты из общественного движения "Четно", изучив декларацию о доходах чиновника за 2016 год пришли к выводу, что он темнит. Доход трех членов семьи Сергея Самарского составил 49 тысяч гривен. За ним числятся два кредита взятых в 2012 году. ООО "Юридическая фирма "Фагот" с долей в уставном фонде в размере 450 тысяч гривен. Сергей Самарский задекларировал наличность и заем на 410 тысяч гривен на имя дочери Алены Самарской, при том, что за год она заработала на основном месте работы и по совместительству менее 22 тысяч гривен.

Не первый убитый депутат

А вот один из личных знакомых Самарского уверен, что следователям в поисках убийцы надо начать с мэрии.

"Политическая деятельность — это ширма, чтобы вы все понимали. Под этой деятельностью стоят деньги, огромные деньги, которые Сергей мешал всегда, а в последнее время особенно, воровать из бюджета города. Вот где надо искать следователям в первую очередь", — отметил Сергей Сериков.

За последнее время это не единственное убийство депутата местного совета. В конце сентября в Черкассах застрелили депутата городского совета и исполняющего обязанности руководителя городского управления жилищно-коммунального хозяйства Михаила Бинусова.

Убийство произошло в частных гаражах на окраине города, куда вместе с друзьями подъехал депутат, чтобы поставить машину. Только вышел из салона, как в него начали стрелять неизвестные из укрытия. Злоумышленники выпустили не меньше 20 пуль. Во время стрельбы друзья Бинусова не пострадали. Стрелок скрылся.

38-летний Михаил Бинусов был руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства города, главой Черкасской областной организации партии "УКРОП", до этого руководил Госпотребинспекцией области. Также мужчина владел несколькими магазинами в центре Черкасс. Кто стрелял и почему до сих пор не известно.

Зато глава нацполиции уверяет, что умышленных убийств стало меньше, а их раскрываемость увеличилась.