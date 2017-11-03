Убийство влиятельного депутата в Северодонецке. Полиция назвала версии

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского, сообщила в пятницу пресс-секретарь управления полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером.

Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.

"В 00.30 сегодня было найдено тело Сергея Самарского с признаками насильственной смерти — у него была разбита голова. Сейчас точной причины смерти мы пока не можем назвать, потому что продолжается вскрытие трупа судебными медиками, они нам скажут окончательную причину смерти. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса, это умышленное убийство", — сказала Погукай в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, на месте происшествия продолжают работать правоохранители.

Читайте также: Расстрел Окуевой: подробности убийства, версии

Ранее местное издание со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщило, что тело Самарского было обнаружено после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы. Установлено, что Самарский звонил жене, выходя из помещения городского совета в 18:00. Его труп правоохранители нашли около часа ночи в районе МЖК "Мрия" в Северодонецке. Источник отмечает, что труп Самарского обнаружили с признаками насильственной смерти — разбита голова.