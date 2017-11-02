Убийство водителя BlaBlaCar: следствие признано неэффективным

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Генпрокуратура признала неэффективным полуторагодовое расследование Нацполицией убийства водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Об этом говорится в ответе ГПУ на обращение народного депутата Виталия Куприя, который тот в четверг, 2 ноября, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно документу, разыскиваемого по этому делу гражданина России Луана Кингисеппа подозревают по ст. 115 об умышленном убийстве, ст. 289 о незаконном завладении транспортным средством, ст. 263 о незаконном обращении с оружием.

"Более чем за полтора года следствия не установлено местонахождение подозреваемого и трупа потерпевшего", – сообщили в ГПУ.

В ведомстве отметили, что расследование нуждается в профессиональном уровне более опытных следователей.

"С целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генпрокуратурой 09.10.2017 осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено Главному следственному управлению ГПУ", – говорится в документе.

Об исчезновении Познякова стало известно в начале апреля 2016: в Киеве и его окрестностях разыскивали молодого человека, который перестал выходить на связь после того, как взял с собой в поездку попутчиков от поискового сервиса BlaBlaCar. Установлено, что по дороге он согласился подвезти в Киев двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города он не доехал, а исчез вместе с автомобилем. Audi молодого человека обнаружили в гараже села Новоселки под Киевом. Так как парень работал секретарем в райсуде Львова, многие связали его похищение с профессиональной деятельностью.