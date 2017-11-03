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    В Донбассе ночью убили депутата от БПП

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    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (212)

    (обновлено: )298380
    По данным местного интернет-издания, тело Самарского с признаками насильственной смерти было обнаружено после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы.
    Сергей Самарский
    vistilug.com.ua

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель мэра Северодонецка Луганской области Григорий Пригеба сообщил, что в ночь на пятницу убит депутат местного горсовета, советник мэра города Сергей Самарский. 

    "В 01:30 сообщили об убийстве Сергея Самарского. Убили по-скотски, как подонки… до четырёх часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех? кто попадает в поле следствия. Помолимся за Сергея…", — написал Пригеба на своей странице в Facebook.

    Григорий Пригеба/Facebook, 3 ноября 2017

    В свою очередь Луганщина.ua пишет со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, что труп депутата 7 созыва Северодонецкого городского совета от "Блока Петра Порошенко" партия "Солидарность" Самарского был обнаружен после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы.

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    Установлено, что Самарский звонил жене, выходя из помещения городского совета в 18:00. Его труп правоохранители нашли около часа ночи в районе МЖК "Мрия" в Северодонецке.

    Источник отмечает, что труп Самарского обнаружен с признаками насильственной смерти — разбита голова.

    В понедельник вечером, 30 октября, в результате нападения выходец из Чечни Адам Осмаев был ранен, а его супруга Амина Окуева погибла. Убийство произошло на железнодорожном переезде в поселке Глеваха (в 10 км от Киева). Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета. Накануне ее похоронили. 

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