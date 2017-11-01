Семейная драма. Во Франции фермер убил жену и троих детей

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела пяти человек на ферме в департаменте Эна на севере Франции, ими оказались члены одной семьи, сообщает Franceinfo.

По словам представителей прокуратуры, речь идет о семейной драме: отец застрелил своих детей и жену.

Тела погибших во вторник обнаружил работник фермы.

Согласно сообщению, детям погибших было 20, 18 и 12 лет, финансовых проблем у семьи не было. Недавно они купили несколько сотен гектар земли. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее 60-летний житель города Аксу турецкой провинции Анталия Муаммер Гюн убил свою русскую жену и двоих детей, после чего сообщил об этом в полицию и покончил с собой.