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    Семейная драма. Во Франции фермер убил жену и троих детей

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    Представители прокуратуры сообщают, что речь идет о семейной драме: отец застрелил своих детей и жену. Детям погибших было 20, 18 и 12 лет. Финансовых проблем у семьи не было.
    На месте убийства семьи во Франции, 31 октября 2017
    france3-regions.francetvinfo.fr

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела пяти человек на ферме в департаменте Эна на севере Франции, ими оказались члены одной семьи, сообщает Franceinfo.

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @abdrahmane_d
    Кровавый теракт в центре Нью-Йорка. Грузовик как орудие убийства

    По словам представителей прокуратуры, речь идет о семейной драме: отец застрелил своих детей и жену.

    Тела погибших во вторник обнаружил работник фермы.

    Согласно сообщению, детям погибших было 20, 18 и 12 лет, финансовых проблем у семьи не было. Недавно они купили несколько сотен гектар земли. Обстоятельства трагедии уточняются.

    Ранее 60-летний житель города Аксу турецкой провинции Анталия Муаммер Гюн убил свою русскую жену и двоих детей, после чего сообщил об этом в полицию и покончил с собой.

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