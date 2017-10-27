В Херсонской области отец убил ребенка, избивая мать

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Херсонской области отец убил ребенка, избивая супругу. Трагедия произошла в одном из сел Олешковского района. Мужчина избил жену, когда она держала на руках годовалую дочь. Несколько сильных ударов пришлись по голове и тело ребенка, однако, никакой помощи малышке родители не оказали, передает "ПИК".

Участковая медсестра во время посещения обнаружила малышку задыхающейся в кроватке. Ребенка сразу же госпитализировали, но он умер в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма и мозговая кома. Горе-отец признался, что действительно бил женщину, когда она держала на руках ребенка, мать вообще ничего пояснить не смогла.

Кроме убитой девочки, в семье воспитывались еще двое детей: девятилетняя девочка и пятилетний мальчик. Их забрали в санаторий.