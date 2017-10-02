Под Харьковом сын убил мать

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Богодухове Харьковской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве собственной матери.

Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.

Мужчина 1972 года рождения сам обратился в полицию и рассказал, что ударил по лицу пожилую мать, после чего она упала на пол и не подавала признаков жизни. Впрочем, как удалось установить следователям, мужчина приуменьшил свою вину — после того как 79-летняя женщина упала, он еще несколько раз ударил ее головой об кафельную плитку.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, а против мужчины открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку.