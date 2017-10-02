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    Происшествия

    Под Харьковом сын убил мать

    (обновлено: )138
    Сообщается, что после того как 79-летняя женщина упала, ее родной сын еще несколько раз ударил ее головой об кафельную плитку.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Богодухове Харьковской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве собственной матери.

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    Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.

    Мужчина 1972 года рождения сам обратился в полицию и рассказал, что ударил по лицу пожилую мать, после чего она упала на пол и не подавала признаков жизни. Впрочем, как удалось установить следователям, мужчина приуменьшил свою вину — после того как 79-летняя женщина упала, он еще несколько раз ударил ее головой об кафельную плитку.

    С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, а против мужчины открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Ему  грозит до 15 лет лишения свободы.

    Напомним, полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку.

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