Ногой на горло. Полиция сообщила подробности убийства главы "Киевоблэнерго"

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. В деле об убийстве главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного появились новые подробности. В халате убитого обнаружили 21 тыс. грн, а причиной смерти, скорее всего, стало удушье из-за удара или сдавливания ногой шеи жертвы, сообщают "Вести" со ссылкой на спикера полиции Киевской области Николая Жуковича.

"Мы не проверяли одежду погибшего, а только осматривали телесные повреждения. Уже в морге в кармане халата обнаружили пачку денег — 21 тыс. грн", — сказал спикер.

В полиции предположили, что глава "Киевоблэнерго" умер из-за того, что ему наступили ногой на горло.

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Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.