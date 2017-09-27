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    Ногой на горло. Полиция сообщила подробности убийства главы "Киевоблэнерго"

    Тема:

    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (117)

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    В полиции Киевской области предположили, что глава "Киевоблэнерго" Иван Полывяный умер из-за того, что преступники наступили ногой ему на горло.
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Нацполиция Украины

    КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. В деле об убийстве главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного появились новые подробности. В халате убитого обнаружили 21 тыс. грн, а причиной смерти, скорее всего, стало удушье из-за удара или сдавливания ногой шеи жертвы, сообщают "Вести" со ссылкой на спикера полиции Киевской области Николая Жуковича.

    Иван Полывяный. Архивное фото
    odessitua.com
    Биография убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного

    "Мы не проверяли одежду погибшего, а только осматривали телесные повреждения. Уже в морге в кармане халата обнаружили пачку денег — 21 тыс. грн", — сказал спикер.

    В полиции предположили, что глава "Киевоблэнерго" умер из-за того, что ему наступили ногой на горло.

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    Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.

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