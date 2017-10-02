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    В Запорожской области мужчина убил табуретом трехлетнего ребенка

    (обновлено: )25004
    В полиции сообщили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в область головы трехлетнему ребенку табуретом.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Оstro.org

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку. 

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    "Семья — 27-летняя женщина с сожителем и тремя детьми — 2011, 2012 и 2014 рождения арендовали комнату в доме в городе Молочанск Токмакского района у 38-летнего мужчины. 1 октября около 23 часов между хозяином дома и семьей возник конфликт. Мужчина стал выгонять квартирантов. Супруги вышли из дома, оставив на некоторое время детей. Вернувшись, они увидели двух детей, которые плакали и 3-летнюю дочь без признаков жизни", — сообщает подробности полиция.

    Сотрудники Токмакского отделения полиции, выехавшие на место происшествия установили обстоятельства трагедии. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в область головы ребенку табуретом. Все обстоятельства и причины преступления устанавливаются.

    Напомним, ранее в Ровенской области плита от снесенного памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика.

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