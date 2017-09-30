Убийство депутата в Черкассах: следствие осторожничает с версиями

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. В Черкассах убили депутата городского совета Михаила Бинусова. Его расстреляли из автомата Калашникова. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что Михаил Бинусов ранее говорил о том, что планировалось покушение на его жизнь.

Подробностями резонансного происшествия в эфире радиостанции Голос Столицы поделился журналист черкасского интернет-издания "Про все" Александр Рыбалка.

"Следствие пока что очень осторожно относится к оценке ситуации, которая произошла. Есть три версии, которые бытуют среди местных политиков и тех, кто лично хорошо знал Михаила Марковича. Это — криминальные разборки, второе — это политическая деятельность, поскольку он возглавлял областную организацию партии "УКРОП". И его профессиональная деятельность — еще недели не прошло, как он занял должность и.о. руководителя Департамента ЖКУ Черкасс", — отметил спецкор.

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