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    Убийство гражданского на учениях в Запорожской области: появились детали

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    Смертельный инцидент произошел в ночь на 28 сентября. Информация об убийстве поступила в полицию утром в 5:30.Ппо факту убийства открыто уголовное производство.
    Украинский военный на учениях. Архивное фото
    Сергей Дивеев/Facebook

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Военнослужащий Вооруженных сил Украины из автомата смертельно ранил гражданского в Запорожской области. По этому факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", пишет "Страна.ua".

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    Однако позже в правоохранительных органах Запорожской области сообщили журналистам, что погибший гражданский был найден возле заброшенного дома.

    В Военной прокуратуре Восточного региона Украины сообщили, что в ночь на 28 сентября в Запорожской области военным одной из бригад оперативного командования "Восток" ВСУ был убит гражданский.

    Информация об убийстве поступила в полицию 28 сентября в 5:30 утра.

    По информации пресс-службы военной прокуратуры, по факту убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Военный задержан.

    Ранее пресс-служба оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины сообщала, что во время проведения учений гражданский был смертельно ранен "в результате неосторожного обращения с оружием".

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