Убийство гражданского на учениях в Запорожской области: появились детали

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Военнослужащий Вооруженных сил Украины из автомата смертельно ранил гражданского в Запорожской области. По этому факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", пишет "Страна.ua".

Однако позже в правоохранительных органах Запорожской области сообщили журналистам, что погибший гражданский был найден возле заброшенного дома.

В Военной прокуратуре Восточного региона Украины сообщили, что в ночь на 28 сентября в Запорожской области военным одной из бригад оперативного командования "Восток" ВСУ был убит гражданский.

Информация об убийстве поступила в полицию 28 сентября в 5:30 утра.

По информации пресс-службы военной прокуратуры, по факту убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Военный задержан.

Ранее пресс-служба оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины сообщала, что во время проведения учений гражданский был смертельно ранен "в результате неосторожного обращения с оружием".