Боевики ИГ убили двух россиян, захваченных в Сирии - депутат Госдумы РФ

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану, показанные на видео из Сирии, погибли от рук террористов.

Ранее в СМИ появилась информация, что террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала видео с двумя захваченными в плен россиянами. На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения – 1979 год, Аксайский район Ростовской области. Минобороны РФ тогда заявило, что никаких инцидентов с захватом военнослужащих в Сирии не было. Водолацкий в свою очередь говорил РИА Новости, что знаком с Романом Заболотным, который активно участвовал в казачьем движении, но тот не отвечает ни по одному из номеров, а также в мессенджерах. Как сообщил тогда депутат, он поручил установить местонахождение казака. Второго россиянина — Григория Цуркану — узнали во всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

"Подтверждается информация, что после той части видеообращения, которая была показана в социальных сетях, им подсунули бумагу, которую они должны были прочитать на камеру… Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию", — сказал Водолацкий, добавив, что россияне должны были, в частности, заявить, что вступают в ИГ.

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По словам депутата, после отказа произносить требуемое Заболотного и Цуркану убили.

О гибели в Сирии своего земляка Романа Заболотного РИА Новости заявил и депутат городской Думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. По его данным, это произошло 3 октября.

Напомним, 1 октября российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве. Также сообщалось о гибели в конце сентября в Сирии российского генерала Валерия Асапова.