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    В России юноша-рэпер убил пристававшего к нему "продюсера"

    (обновлено: )64241
    23-летний потерпевший, представившийся продюсером, под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым и принялся приставать к нему в машине.
    Милиция
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Несовершеннолетний убил ножом мужчину в российском Приморье, когда тот пытался приставать к нему, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

    Продюсер Харви Вайнштейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Жена обвиняемого в домогательствах продюсера Вайнштейна уходит от него

    По данными СМИ, убитый представился продюсером, который ищет таланты, поэтому пригласил на встречу подростка-рэпера.

    "По версии следствия, 18 октября 2017 года 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым. Возле моря на острове Русский в городе Владивостоке в салоне автомобиля мужчина стал проявлять сексуальный интерес к подростку, произошел конфликт, и последний нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего и убил", — говорится в сообщении.

    СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины. Подозреваемый задержан, проведен осмотр места происшествия, изъяты значимые для расследования дела предметы. Следователи назначили судебные экспертизы, добавили в ведомстве.

    Напомним, по информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, известный американский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

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    Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

    Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнам. 

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