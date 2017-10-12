Обвиняемый в домогательствах продюсер Вайнштейн выделял средства Клинтон

JEWEL SAMAD / AFP

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Экс-госсекретарь и бывший кандидат от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон заявила о намерении пожертвовать на благотворительность средства, выделенные в поддержку ее кампании в 2016 году голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиняемым в сексуальных домогательствах.

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и экс-президент США Барак Обама осудили известного американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах.

"Люди говорят, мои бывшие коллеги говорят, что они собираются пожертвовать их (средства, полученные от Вайнштейна – ред.) на благотворительность, конечно же, я тоже сделаю это", — сказала Клинтон в интервью телеканалу CNN, отметив, что деньги от продююсера войдут в 10% ее дохода, которые она ежегодно выделяет на благотворительность.

Вайнштейн пожертвовал максимально допустимую от индивидуального жертвователя сумму на президентскую кампанию Клинтон в 2016 году.

По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

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Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.