Джоли и Пелтроу заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Голливудские актрисы Гвинет Пелтроу и Анджелина Джоли наряду с другими актрисами сообщили о том, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны известного продюсера Харви Вайнштейна, пишет газета New York Times.

Пэлтроу сообщила, что когда ей было 22 года, Вайнштейн взял ее на главную роль в экранизации романа Джейн Остин "Эмма". Перед тем как начались съемки продюсер вызвал молодую актрису в свой гостиничный номер и сделал непристойное предложение.

"Я была ребенком, меня приняли на работу, я была ошеломлена", — сообщила актриса. Пелтроу сообщила о произошедшем Брэду Питту, с которым в то время встречалась. Питт заступился за актрису, и после разговора с ним Вайнштейн предупредил девушку, что она не должна никому рассказывать о случившемся. "Я думала, что он уволит меня", — сказала она.

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Анджелина Джоли сообщила, что она столкнулась с подобным поведением со стороны Вайнштейна во время выхода фильма "Превратности любви" в конце 90-х. "У меня был неприятный опыт с Харви Вайнштейном в молодости, в результате я предпочла никогда с ним больше не работать и предупредила тех, кто соглашался (работать с ним- ред.). Такое поведение по отношению к женщинам в любой области, любой стране — неприемлемо", — сообщила Джоли.

О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали американская актриса Розанна Аркетт, снявшаяся в фильме "Криминальное чтиво" и известная французская актриса Жюдит Годреш.

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По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.