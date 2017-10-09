Топ событий в мире: протесты в Барселоне, секс-скандал в Голливуде

РИА Новости Украина

Молчаливое большинство каталонцев

В центре внимания зарубежной прессы продолжает оставаться ситуация в Каталонии, где ранее прошел референдум о независимости от Испании. Несколько десятков тысяч человек в воскресенье вышли на улицы каталонской столицы, выступив в поддержку единства Испании.

"Многие каталонцы не хотят разрыва с Испанией", — пишет газета Washington Post. Прошедшие в Барселоне демонстрации, как отмечает американское издание Wall Street Journal, — "редкий случай демонстрации силы со стороны движения за единство".

В воскресенье на улицах Барселоны наблюдалось нетипичное зрелище — люди размахивали красно-желтыми флагами Испании вместе с флагами Каталонии, пишет газета.

"Молчаливое большинство каталонцев", — так назвало британское издание Guardian сторонников единства Испании, которые практически не обозначали свое присутствие с момента проведения в Каталонии референдума.

Визовые прения Анкары и Вашингтона

США и Турция приостановили выдачу неиммиграционных виз для граждан двух стран, сообщает Washington Post. Первыми ограничительные меры ввели США, которые решили провести повторную оценку обязательств приверженности Турции к обеспечению безопасности сотрудников американских дипмиссий. Зеркальный ответ Турции последовал спустя несколько часов. США приняли такое решение после ареста сотрудника американской дипмиссии в Стамбуле.

"Есть веские причины для ареста", — приводит слова прокуроров турецкая Daily Sabah — сотрудник консульства обвиняется в шпионаже и в связях с организацией FETO, попытавшейся, как заявляют турецкие власти, совершить государственный переворот в 2013 году.

Отношения между недавними союзниками стремительно ухудшаются, что ставит под угрозу коммерческие и военные связи государств, подчеркивает американское издание Washington Post, отмечая в том числе разногласия Анкары и Вашингтона по сирийскому вопросу. Введенные меры повлияют на визы, связанные с бизнесом, туризмом, образованием, медицинскими услугами и многих других, пишет Independent.

Потолок для беженцев в Германии УНИАН Тренды дня: хороший пенсионер - мертвый пенсионер, Донбасс как Каталония

Партийный блок ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель достиг соглашения об ограничении приема беженцев в страну, пишут зарубежные СМИ, отмечая, что канцлера часто критиковали за ее миграционную политику.

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на проект соглашения сообщает, что верхней границей станет прием 200 тысяч человек в год, отмечая, что в 2015 году в Германию прибыло порядка 890 тысяч беженцев, а в 2016 году 280 тысяч. Тем не менее, европейская версия издания Politico отмечает и еще один вариант — возможность изменить максимальную цифру — в случае повторения кризиса 2015 года, потолок приема беженцев может быть увеличен. Deutsche Welle сообщает, что о решении ввести ограничения будет объявлено в понедельник.

Увольнение из собственной компании

Американский продюсер Харви Вайнштейн уволен из собственной компании на фоне секс-скандала, об этом пишут многие зарубежные СМИ. Совет директоров кинокомпании Weinstein Company принял решение уволить продюсера после того, как появилась "новая информация" о его поведении, пишет британская газета Guardian.

Вайнштейн, известный по фильмам "Убить Билла", "Властелин колец", ранее в заявлении газете Times извинился за то, что своим поведением "причинял боль". К моменту увольнения Вайнштейн ушел в бессрочный отпуск, пишет Telegraph. Произошло это после расследования американской газеты New York Times, которое указало на множество случаев домогательств со стороны продюсера, который примерно с 1990 года приставал к женщинам, обещая им помочь с карьерой.

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