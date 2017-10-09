наверх
09.10.201704:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Продюсера "Властелина колец" и "Убить Билла" уволили из-за секс-скандала

    (обновлено: )13
    Согласно заявлению совета директоров, "в свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна" директора Weinstein Company приняли решение и уведомили, что его работа с компанией прекращена.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Совет директоров американской кинокомпании Weinstein Company уволил продюсера кинокартин "Властелин колец" и "Убить Билла" Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательства.

    Современная история Золушки: из посудомойщицы в модели за 12 дней
    stuckinteenage
    Современная история Золушки: из посудомойщицы в супермодели за 12 дней

    "В свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна, появившейся в течение последних нескольких дней, директора Weinstein Company приняли решение и уведомили Харви Вайнштейна, что его работа с компанией прекращена", — приводит издание New York Times заявление совета директоров.

    Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Среди его "жертв" были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

    Сам Вайнштейн в заявлении изданию Times ранее признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Порошенко о подписанной им пенсионной реформе
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись