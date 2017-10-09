Продюсера "Властелина колец" и "Убить Билла" уволили из-за секс-скандала

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Совет директоров американской кинокомпании Weinstein Company уволил продюсера кинокартин "Властелин колец" и "Убить Билла" Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательства.

"В свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна, появившейся в течение последних нескольких дней, директора Weinstein Company приняли решение и уведомили Харви Вайнштейна, что его работа с компанией прекращена", — приводит издание New York Times заявление совета директоров.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Среди его "жертв" были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Сам Вайнштейн в заявлении изданию Times ранее признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.