Евровидение стало самым дешевым за последние 8 лет - продюсер

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. По предварительным подсчетам, Евровидение в Украине стало самым дешевым за последние 8 лет. Бюджет, потраченный на шоу, составил 20,4 млн евро. Об этом в четверг, 1 июня, во время пресс-конференции рассказал исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак.

"Мы делали все для того, чтобы в Украине состоялись прекрасное событие, прекрасные шоу Евровидения-2017, но при этом мы были сосредоточены и нацелены на экономию государственного бюджета", — отметил Павел Грицак.

Что касается сметы Евровидения-2017, то, по предварительным подсчетам, фактически было потрачено из государственных средств около 520 млн грн (17,6 млн евро), в то время как выделялось 655,7 млн грн (22, 2 млн евро). Так, сейчас на счетах ПАО НСТУ находятся 277 млн грн, из которых 142 млн еще будут направлены на оплату услуг и товаров, которые были приобретены для организации и проведения песенного конкурса.

После всех оплат на счету ПАО НСТУ останется еще 135 млн грн, которые были сэкономлены в ходе организации конкурса. Это удалось еще и благодаря доходу, полученному организаторами от продажи билетов и предоставлению в аренду комментаторских кабин.

По словам исполнительного продюсера, окончательная информация по бюджету Евровидения-2017 будет обнародована в середине июля.

Во время пресс-конференции было отмечено, что благодаря проведению публичного предварительного отбора поставщиков для переговорной процедуры через систему ProZorro было сэкономлено около 29 млн грн.

Всего за период подготовки к Евровидению в электронной системе закупок ProZorro были опубликованы 402 сообщения о закупках товаров, работ и услуг, необходимых для проведения Евровидения. Также были проведены 183 переговорные процедуры и обнародованы 137 отчетов о заключенных договорах.

По результатам проведения тендеров через систему ProZorro, 55% компаний-победителей были украинскими, а 45% — иностранными.

Ранее сообщалось, что 6 июня около ста компаний начнут пикет Кабинета министров с требованиями к национальному вещателю выполнить обязательства и выплатить средства.