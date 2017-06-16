Нападение на продюсера Ruptly во время протестов в Лондоне

Неизвестные напали на продюсера видеоагентства Ruptly в здании совета лондонского административного округа Кенсингтон в ходе протестов из-за пожара в британской столице, сообщается на сайте телеканала RT.

Митинг протеста против медленного расследования обстоятельств пожара в Лондоне проходил у здания управы района Кенсингтон и Челси.

"Я увидел, что одного из фотографов атакуют и толпа прижимает его к стене. Я стал двигаться в ту сторону — и вдруг на меня напали сзади. Кто-то пытался выхватить камеру из моих рук, меня толкнули на пол, и люди стали бить меня, бить по голове и бить по моей камере", — сказал продюсер.

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Он также добавил, что ему повредили камеру. По словам журналиста, нападавших было не очень много, так что протестующие смогли образовать кольцо вокруг него и оттеснили их. Продюсер отметил, что если бы не протестующие и полицейские, он мог бы пострадать сильнее. После произошедшего журналист продолжил съемку.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.