Масштабный пожар в лондонской высотке: число жертв достигло 30

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Количество погибших при пожаре в жилом высотном доме на западе Лондона возросло до 30 человек, 12 человек остаются в больницах в критическом состоянии, заявил журналистам представитель полиции города Стюарт Канди.

В четверг полиция сообщала о 17 погибших, однако не исключала, что число жертв будет расти.

"Число погибших составляет 30", — сказал Канди, добавив, что полиция по-прежнему ожидает, что количество погибших будет расти.

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В больницах города остаются 24 человека, пострадавших при пожаре, в том числе 12 в критическом состоянии, отметил Канди.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.