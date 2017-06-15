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    Общество

    В ГСЧС предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в пятницу

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    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook

     

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса 16 июня в Волынской, Ровенской, Киевской, центральных и южных областях, сообщается на сайте ГСЧС.

    Также, 17-18 июня пожарная опасность местами ожидается в Херсонской и Днепропетровской областях.

    "ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", — говорится в сообщении.

     

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