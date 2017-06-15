В ГСЧС предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в пятницу

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса 16 июня в Волынской, Ровенской, Киевской, центральных и южных областях, сообщается на сайте ГСЧС.

Также, 17-18 июня пожарная опасность местами ожидается в Херсонской и Днепропетровской областях.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", — говорится в сообщении.