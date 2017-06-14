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    Число погибших при пожаре в Лондоне выросло до 12

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    Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Изначально сообщалось о шести погибших, около 74 пострадавших в результате пожара были направлены в больницы.
    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS Neil Hall

    ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Число погибших при пожаре в высотном жилом доме на западе Лондона возросло до 12 человек, такие данные озвучил представитель полиции Лондона, выступая перед журналистами.

    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS/Toby Melville
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    "С сожалением могу подтвердить, что погибло 12 человек", — сказал представитель полиции, не исключив, что количество погибших может увеличиться в ходе продолжающейся операции на месте пожара.

    Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Изначально сообщалось о шести погибших, около 74 пострадавших в результате пожара были направлены в больницы.

    По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. По заявлениям полиции и пожарных, работы на месте ЧП продолжатся как минимум 24 часа, а поиск причин возгорания займет значительное время.

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