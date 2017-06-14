Число погибших при пожаре в Лондоне выросло до 12

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Число погибших при пожаре в высотном жилом доме на западе Лондона возросло до 12 человек, такие данные озвучил представитель полиции Лондона, выступая перед журналистами.

"С сожалением могу подтвердить, что погибло 12 человек", — сказал представитель полиции, не исключив, что количество погибших может увеличиться в ходе продолжающейся операции на месте пожара.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Изначально сообщалось о шести погибших, около 74 пострадавших в результате пожара были направлены в больницы.

По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. По заявлениям полиции и пожарных, работы на месте ЧП продолжатся как минимум 24 часа, а поиск причин возгорания займет значительное время.