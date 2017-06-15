Аэропорт Брюсселя полностью закрыт из-за пожара

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверг в связи с пожаром, сообщает телерадиокомпания RTL.

"Аэропорт Брюсселя полностью блокирован в этот четверг, начиная примерно с 5 утра. Без сомнения пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт", — говорится в сообщении.#brusselsairport electrical failure apparently pic.twitter.com/ie7wCVjsvS

— Pasquale Gorrasi (@pasqualegorr) 15 июня 2017 г.

Со ссылкой на очевидцев RTL сообщает, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала.Brussels airport since 5am…#Brussels #brusselsairport pic.twitter.com/jby4chqHYc

Накануне сообщалось о масштабном пожаре в жилой многоэтажке Лондона.