наверх
15.06.201708:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Аэропорт Брюсселя полностью закрыт из-за пожара

    (обновлено: )23810
    В аэропорту Брюсселя произошел пожар и полное отключения электричества. Вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала.
    Ситуация в аэропорту Брюсселя
    Twitter

    КИЕВ, 15 июн – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверг в связи с пожаром, сообщает телерадиокомпания RTL.

    "Аэропорт Брюсселя полностью блокирован в этот четверг, начиная примерно с 5 утра. Без сомнения пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт", — говорится в сообщении.#brusselsairport electrical failure apparently pic.twitter.com/ie7wCVjsvS

    Со ссылкой на очевидцев RTL сообщает, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала.Brussels airport since 5am…#Brussels #brusselsairport pic.twitter.com/jby4chqHYc

    Накануне сообщалось о масштабном пожаре в жилой многоэтажке Лондона.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
      Киев - Донбасс. Конец АТО?
      Российский боксер Георгий Кушиташвили
      Свой-чужой. Культурная война в Украине
      Зорян Кись
      Киев в преддверии гей-парада
      Флаг ЕС. Архивное фото
      Европа открывает для украинцев свои границы