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    Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Лондоне

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    Более 50 пострадавших в результате пожара доставлены в больницы. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.
    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS Toby Melville

    ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Лондоне, число жертв может возрасти, говорится в заявлении столичной полиции.

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    "Подтверждается гибель при пожаре как минимум шести человек… Поисково-спасательные работы на месте продолжаются", — говорится в сообщении.

    Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Более 50 пострадавших в результате пожара доставлены в больницы. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

    Пожарные все еще пытаются локализовать начавшийся ночью пожар. На месте работают 200 пожарных, более 10 врачей. Угрозы обрушения здания нет.

    Причины пожара, охватившего все 24 этажа здания, неясны. Северный Кенсингтон – не самый благополучный район Лондона, там живут много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Пакистана, а также восточной Европы.

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