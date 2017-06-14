Масштабный пожар в Лондоне: число пострадавших растет

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. По меньшей мере 30 человек пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Лондоне, сообщает служба скорой помощи Лондона.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
Massive fire engulfs London tower block #GrenfellTower #londonfire #London #westlondon pic.twitter.com/ZtrirACvXo— Ticia Verveer- news (@Ticia_Verveer) 14 июня 2017 г.
"Мы можем подтвердить, что мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц", — говорится в заявлении службы, опубликованном в Twitter. Отмечается, что на месте пожара находится 20 команд скорой помощи.
Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.