Масштабный пожар в Лондоне: число пострадавших растет

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. По меньшей мере 30 человек пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Лондоне, сообщает служба скорой помощи Лондона.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

"Мы можем подтвердить, что мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц", — говорится в заявлении службы, опубликованном в Twitter. Отмечается, что на месте пожара находится 20 команд скорой помощи.

Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.