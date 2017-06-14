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    Масштабный пожар в Лондоне: число пострадавших растет

    (обновлено: )527
    Служба скорой помощи Лондона сообщает, что 30 пострадавших доставлены в больницы. Отмечается, что на месте пожара находится 20 команд скорой помощи.
    Пожар в Лондоне
    Twitter Josh Gremillion‏

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. По меньшей мере 30 человек пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Лондоне, сообщает служба скорой помощи Лондона.

    Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

    "Мы можем подтвердить, что мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц", — говорится в заявлении службы, опубликованном в Twitter. Отмечается, что на месте пожара находится 20 команд скорой помощи.

    Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.

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