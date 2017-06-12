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    Число пострадавших в результате пожара в пригороде Парижа возросло до 12

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    По информации представителя пожарной службы Парижа, в настоящий момент двое пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в больницу Сан-Луи, еще десять человек получили легкие ранения, шестеро из них полицейские.
    Скорая помощь во Франции
    Associated Press Thibault Camus

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате пожара, который произошел вечером в воскресенье в северном пригороде Парижа — Обервилье — из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью, возросло до 12, сообщил представитель Пожарной службы Парижа.

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    Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Звонок в пожарную часть поступил около 20.30 по местному времени (21.30 по Киеву). Причиной пожара в шестиэтажном здании стала бутылка с зажигательной смесью.

    Как сообщает корреспондент РИА Новости, сотрудникам пожарной службы, прибывшим на место происшествия, удалось потушить огонь.

    "В настоящий момент двое пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в больницу Сан-Луи, еще десять человек получили легкие ранения, шестеро из них полицейские. Один из пострадавших с легкими ранениями остался на месте происшествия", — рассказал корреспонденту РИА Новости представитель пожарной службы.

    По одной из версий, причиной пожара стала попытка ограбления, однако к настоящему моменту полиция не предоставила никакой официальной информации о причинах инцидента.

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