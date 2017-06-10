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    Происшествия

    Сильный пожар в Киевской области привел к гибели двух женщин

    (обновлено: )47
    По данным ГСЧС, пожар возник в пятницу ближе к полуночи и был ликвидирован спустя несколько часов: "Во время ликвидации пожара обнаружены тела погибших женщин 1961 и 1944 года рождения".
    В Киевской области две женщины погибли на пожаре
    ГСЧС

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. При пожаре в частном жилом доме в городе Кагарлык Киевской области погибли две женщины, сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

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    Как стало известно, пожар возник в пятницу ближе к полуночи и был ликвидирован спустя несколько часов.

    "Во время ликвидации пожара обнаружены тела погибших женщин 1961 и 1944 года рождения. Также травмирован гражданин 1971 года рождения, которого госпитализировали в Кагарлыкскую ЦРБ", — говорится в сообщении.

    К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

    Напомним, крупный пожар в жилом доме произошел в Николаеве в ночь на пятницу. По данным СМИ, пожар вспыхнул в доме по ул. Спасской, 68.

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