Сильный пожар в Киевской области привел к гибели двух женщин

ГСЧС

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. При пожаре в частном жилом доме в городе Кагарлык Киевской области погибли две женщины, сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

Как стало известно, пожар возник в пятницу ближе к полуночи и был ликвидирован спустя несколько часов.

"Во время ликвидации пожара обнаружены тела погибших женщин 1961 и 1944 года рождения. Также травмирован гражданин 1971 года рождения, которого госпитализировали в Кагарлыкскую ЦРБ", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Напомним, крупный пожар в жилом доме произошел в Николаеве в ночь на пятницу. По данным СМИ, пожар вспыхнул в доме по ул. Спасской, 68.