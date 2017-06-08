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    Происшествия

    В Ровно возник пожар на старом военном складе

    (обновлено: )9910
    По информации спасателей, угрозы гражданскому населению нет. Пожар уже удалось локализовать, в настоящее время спасатели пытаются окончательно потушить огонь.
    Пожар на военном складе в Ровно
    rivne1.tv

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 8 июня, на территории бывшего военного склада в Ровно возник пожар – огнем охватило гаражи. Информацию о пожаре подтвердили в ГСЧС, пишет местный портал "Ровно 1".

    rivne1.tv
    Пожар на военном складе

    По информации спасателей, угрозы гражданскому населению нет. Пожар уже удалось локализовать, в настоящее время спасатели пытаются окончательно потушить огонь.

    Ранее сообщалось, что в Броварах на складах вспыхнул масштабный пожар.

    В Нацполиции Киевской области предварительно называли короткое замыкание вероятной причиной пожара на складских помещениях в Броварах.

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