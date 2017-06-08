В Ровно возник пожар на старом военном складе

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 8 июня, на территории бывшего военного склада в Ровно возник пожар – огнем охватило гаражи. Информацию о пожаре подтвердили в ГСЧС, пишет местный портал "Ровно 1".

rivne1.tv Пожар на военном складе

По информации спасателей, угрозы гражданскому населению нет. Пожар уже удалось локализовать, в настоящее время спасатели пытаются окончательно потушить огонь.

Ранее сообщалось, что в Броварах на складах вспыхнул масштабный пожар.

В Нацполиции Киевской области предварительно называли короткое замыкание вероятной причиной пожара на складских помещениях в Броварах.