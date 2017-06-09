В Николаеве крупный пожар уничтожил жилой дом

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Крупный пожар в жилом доме произошел в Николаеве в ночь на пятницу.

По данным СМИ, пожар вспыхнул в доме по ул. Спасской, 68.

novosti-n.org Пожар в Николаеве

Сообщается, что строение было дореволюционной постройки, поэтому огонь быстро охватил весь дом. Часть здания была нежилой, а в другой части дома проживали люди, однако пока неизвестно, находились ли они в постройке во время пожара.

Смотрите также: Масштабный пожар на складах в Броварах: кадры очевидцев

"Вход в дом со стороны Спасской закрыт железной дверью, поэтому пожарным пришлось вскрывать ее при помощи "болгарки", — пишут "Новости-N".

В тушении пожара участвовали не менее пяти единиц пожарной техники.

Накануне в Ровно возник пожар на старом военном складе.