Пожар в Киеве был локальным – КГГА

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Деснянском районе Киева произошел взрыв. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный". На месте взрыва начался пожар, от которого высоко в небо поднялся столб черного дыма.

Подробности чрезвычайного происшествия рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

Что произошло в Днепровском районе? Где именно и что взорвалось?

— В 13.38 мы получили информацию про пожар в частном секторе в частном доме по улице Профсоюзной, 21. На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что происходит пожар на станции СТО, которая использовалась в данном доме. На данный момент площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Работают 15 единиц специальной техники. Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций проводит пожаротушение. Больше ста человек участвуют в тушении пожара. Пока на данный момент еще не получили локализацию. На данный момент информации о пострадавших нет.

Существует ли опасность повторного взрыва или распространения пожара? Происходила ли в близких домах какая-то эвакуация?

— Не происходила и как таковых взрывов не происходило, так как это СТО. Была разгерметизация от высокой температуры покрышек. Они издавали хлопки, но как таковых взрывов больше не было. Поэтому это обычный пожар из-за большой площади в частном секторе и близлежащим зданиям он угрозы не несет. На данный момент ситуация полностью находится под контролем. Пока не будет проведена полная ликвидация, будут спасатели работать.

Является ли дым от пожара токсичным? Может ли он навредить людям, которые живут неподалеку?

— Это продукты горения, продукты горения от покрышек. При такой концентрации, я думаю, что нет. Сейчас будет задействована мобильная экологическая лаборатория, которая будет проверять качество воздуха.

Facebook ГСЧС Пожар на СТО в Киеве

То есть это была СТО, а не заправка?

— Часть частного дома использовалась под СТО. Поэтому там присутствуют покрышки, там присутствуют горюче-смазочные материалы, которые имеют свой специфический продукт горения.

СТО была легальная?

— Это была частная территория. Следствие по окончанию пожаротушения будет проводить расследование. Все остальные детали почему это произошло, что явилось причиной, станут известны позже. Думаю, что человеческий фактор однозначно присутствует, дальше будет установлено следствием.

Позднее появилось видео пожара и сообщения, что возгорание произошло на улице Азербайджанской в Харьковском массиве. Есть ли какие-то сообщения по этому поводу?

— Был скорее всего один. Исходя из этого, ничего особенного не произошло. Это разные вещи. Мне надо перепроверить.

Синоптики на завтра обещают 30 градусов тепла, возможно, выше. Уже повысили в столице уровень пожароопасности?

— Да, на сегодняшний день введен четвертый ранг пожароопасности. Исходя из этого, обращаю внимание жителей города на запрет разведения костров и открытого огня в лесопарковых зонах. Для этого приготовлены 37 мест для отдыха, где можно приготовить, развести огонь и приготовить шашлык. Прошу понимания в данном вопросе и не приводить к возникновению пожара.

Какие-то еще ситуации или происшествия за последние часы попадались или нет?

— Могу сказать, что ежесуточно наша коммунальная аварийно-спасательная служба за сутки выполняет пять-шесть выездов на чрезвычайные ситуации, в том числе, и социального характера, связанного с одинокими людьми. Поэтому у нас постоянно есть работа.