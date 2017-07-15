наверх
15.07.201722:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Продюсерский центр Лепса прокомментировал сообщение о его госпитализации

    (обновлено: )158
    Согласно информации директора продюсерского центра Владимира Урюпина, у Григория Лепса завтра юбилей. Как сообщается, он в прекрасном расположении духа.
    Певец Григорий Лепс
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В продюсерском центре певца Григория Лепса опровергают информацию о его госпитализации.

    Ранее некоторые СМИ написали, что Лепс попал в реанимацию с алкогольным отравлением.

    "Это неправда. О какой госпитализации может идти речь? У Григория Викторовича завтра юбилей, он в прекрасном расположении духа", — сказал директор продюсерского центра Владимир Урюпин.

    Певец Григорий Лепсверидзе, известный под псевдонимом Григорий Лепс, исполнил такие хиты, как "Рюмка водки на столе" и "Я верю, я дождусь". В 2011 году стал заслуженным артистом Российской Федерации. В воскресенье ему исполнится 55 лет.

    Ранее сообщалось, что российский певец и композитор Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?