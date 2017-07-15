Продюсерский центр Лепса прокомментировал сообщение о его госпитализации

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В продюсерском центре певца Григория Лепса опровергают информацию о его госпитализации.

Ранее некоторые СМИ написали, что Лепс попал в реанимацию с алкогольным отравлением.

"Это неправда. О какой госпитализации может идти речь? У Григория Викторовича завтра юбилей, он в прекрасном расположении духа", — сказал директор продюсерского центра Владимир Урюпин.

Певец Григорий Лепсверидзе, известный под псевдонимом Григорий Лепс, исполнил такие хиты, как "Рюмка водки на столе" и "Я верю, я дождусь". В 2011 году стал заслуженным артистом Российской Федерации. В воскресенье ему исполнится 55 лет.

Ранее сообщалось, что российский певец и композитор Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.